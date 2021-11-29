 

“Восхитительные фото”, “Удовольствие смотреть на вас”. Мейхер снялась с обнаженной спиной и без лифчика

29.11.2021, 9:32, Новости дня
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На снимках она позирует среди металлических конструкций в длинном платье с открытой спиной и без бюстгальтера.

“Промолчать, чтобы не сказать всю правду. Замолкнув вовремя, чтобы не солгать…”, – подписала снимки 39-летняя Мейхер.

“Удовольствие смотреть на вас! Просто смотреть и думать!” – прокомментировала пост певицы пользователь с ником nina_konkova3.

“Тем более из ваших божественных уст любой мужчина выслушает любую правду с благоговением. Вы прелестны!” – считает okna_po_karmanu.

“Восхитительные фото!” – написала irinakarymova.

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A post shared by НАДЕЖДА МЕИ * ХЕР (@nadyameiher)

Контекст:

Надежда Мейхер родилась в 1982 году в Хмельницкой области. После окончания Хмельницкого педагогического училища поступила в колледж имени Константина Ушинского при Киевском университете имени Бориса Гринченко на факультет английского языка, а в 2000 году дебютировала в качестве солистки группы “ВИА Гра”, в которой проработала с перерывами до 2011 года.

После ухода из группы Мейхер объявила о начале сольной карьеры. Певица также снимается в кино и развивает собственный бренд одежды Meiher by Meiher.

Певица замужем за российским бизнесменом, гендиректором российской компании Melon Fashion Group Михаилом Уржумцевым. Они поженились в 2014 году. У пары есть две дочери: Анна (2012) и Мария (2015).

У Мейхер есть сын Игорь (2002), которого она родила в отношениях с украинским бизнесменом Александром Лищенко.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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