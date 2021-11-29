В Перу нашли связанную веревками мумию, руками она закрывает лицо
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Тело мумии перевязано веревками, руки прикрывают лицо. Археолог сказал Ван Дален Луна из университета Сан-Маркос пояснил, что это может быть особенностью похоронного ритуала. По его словам, останки принадлежат человеку, который жил в высокогорных районах Анд. Пол мумии пока не установлен.
В гробнице нашли подношения – керамику, остатки овощей и каменные орудия труда.
В Перу археологами были сделаны сотни находок, относящихся к культурам, которые развивались до и после империи инков, которая доминировала в Южной Америке 500 лет назад, отметили журналисты.
Sky News в Twitter опубликовало видео с места раскопок.
“В Перу была найдена мумия доинкской эпохи”, – отметили в твите.
A pre-Inca era mummy has been found in Peru. The discovery was surrounded by various offering materials, such as pots, ceramics and gourds containing botanical remains.
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— Sky News (@SkyNews) November 27, 2021
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