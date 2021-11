В Перу нашли связанную веревками мумию, руками она закрывает лицо

Тело мумии перевязано веревками, руки прикрывают лицо. Археолог сказал Ван Дален Луна из университета Сан-Маркос пояснил, что это может быть особенностью похоронного ритуала. По его словам, останки принадлежат человеку, который жил в высокогорных районах Анд. Пол мумии пока не установлен.

В гробнице нашли подношения – керамику, остатки овощей и каменные орудия труда.

В Перу археологами были сделаны сотни находок, относящихся к культурам, которые развивались до и после империи инков, которая доминировала в Южной Америке 500 лет назад, отметили журналисты.

Sky News в Twitter опубликовало видео с места раскопок.

“В Перу была найдена мумия доинкской эпохи”, – отметили в твите.

