 

Мнения: Нет такой цели – просто сказать правду

29.11.2021, 8:52, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинКогда я приезжаю к бабушке, она пересказывает мне телепередачи и интервью известных людей, которые недавно посмотрела. «А ты знала, что…?» Дальше следует рассказ о том, что сказали или сделали люди из телевизора. Я, в общем, примерно из этой сферы. И знаю чуть больше, чем бабушка. И не из телевизора. Говорю ей: «ба, не верь. Ни в телеке, ни в интернете правды нет. Все всё врут». «Зачем?», – удивляется бабушка. Ради рейтингов, ради просмотров, ради хайпа, ради продаж, ради того, чтобы ты мне сейчас это рассказала. Правда исчезла из медийного пространства в принципе. Остались только «прогревы» аудитории.

Когда я приезжаю к бабушке, она пересказывает мне телепередачи и интервью известных людей, которые недавно посмотрела. «А ты знала, что…?» Дальше следует рассказ о том, что сказали или сделали люди из телевизора. Я, в общем, примерно из этой сферы. И знаю чуть больше, чем бабушка. И не из телевизора. Говорю ей: «ба, не верь. Ни в телеке, ни в интернете правды нет. Все всё врут». «Зачем?», – удивляется бабушка. Ради рейтингов, ради просмотров, ради хайпа, ради продаж, ради того, чтобы ты мне сейчас это рассказала. Правда исчезла из медийного пространства в принципе. Остались только «прогревы» аудитории.

Если какой-то знаменитый человек на вопрос интервью «Честь или деньги?» ответит – «честь» – в таком ответе не будет хайпа. Его не перепостят в роликах «ТикТока», не разнесут в комментах, добавляя просмотры, рейтинг цитируемости упадет, а само интервью быстро станет никому не интересно, захлебнувшись в другом информационном шуме.

Если вас спросят, где вы были вчера в 17.00, и вы назовете конкретное место – это просто факт, мы здесь не попадаем в поле «правда/ложь». Но если человеку задают открытый вопрос, типа «как вы относитесь к… измене в браке, политической ситуации в стране, к деньгам, к прививкам – у него есть три пути: 

1. Дать ответ, совпадающий с публично принятой моралью – «измена плохо, любовь хорошо», «честь и достоинство – вот главные ориентиры для человека» и пр. Это скучно, и зрителя не зацепит. Мы это слышали и читали сотни раз. Мы перелистнем страницу, промотаем видео.

2. Дать более развернутый ответ, сделав шаг влево или вправо от общепринятой морали «измена плохо, ну, а если там любовь? Может, не так уж и плохо», «Честь? А если матери-одиночке нечем кормить детей – она может сделать бесчестный поступок?» и т.п. Человек показывает возможность многовариантного мышления, развивает тему, затаскивает читателя или слушателя внутрь этической дилеммы. Тут просмотров можно прогнозировать больше, особенно если расставить верные теги и заплатить за продвижение.

3. Дать ответ, противоречащий морали: «измена – это супер!», «Честь или деньги? Деньги!». Этот ответ будет конфликтовать с мнением общества, человека процитируют, обсудят, просмотры возрастут. Возможно, даже без денег на продвижение, а это большая экономия.

Самое интересное, что правды нет ни в одном из этих вариантов. В принципе, она, правда, где-то есть. Но мы ее не узнаем. Потому что зрителям не нужна правда, а нужны зрелища. Люди, добившиеся известности, выучили это правило наизусть.

Блогера обидели, он рыдает в кадре – это прогрев. Скоро запустит новый марафон. Актер рассказывает о том, какой талантливой была все съемочная группа – это подхалимаж. Актер хочет больше работы. Музыкант рассказывает о том, как он попал в индустрию через постель, загоняя очередного Вайнштейна в еще большие проблемы – это хайп на резонансной теме. Хочет поднять свою известность и, как следствие – гонорары. Комик на простой вопрос шлет всех на три известные буквы – это чтобы попасть в аудиодорожку в ТикТоке. Шоумен говорит о том, что День Победы переоценен – это провокация, чтобы поднять индекс цитируемости.  Потом извинится, страна простит. В сухом остатке – бесконечный скролл публикаций.

Самый простой курс по сторителлингу начинается с вопроса – зачем вы пишете этот пост или снимаете это видео? Какая конечная цель? Взять нового клиента? Удержать старого клиента? Повысить узнаваемость? Нет такой цели – просто сказать правду. Потому что все превратилось в бизнес. Даже разумное, светлое и доброе. Оно тоже упаковывается и после прогрева хорошо продается. Пример – бесконечные марафоны счастливой жизни, приносящие миллионы своим создателям.

Недавно посмотрела новые клип Оксимирона и пожала плечами. Я искренне не поняла, почему человек десять лет стеснялся какого-то видео? Почему не создал на нем хайп?  Мои ориентиры тоже сбились. Искренняя история меня не зацепила. Я тоже не хочу правды, а хочу зрелищ, да позабористей.

Пусть звездочки продолжают сочинять истории о романах, разводах, изменах, пусть критикуют наше кино, медицину, политику, создавая ощущение свободного информационного поля. Я просто посмотрю это шоу. Главное – не вовлекаться и не искать правду, как черную кошку в черной комнате, которой там давно уже нет.

Теги: 

интернет
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социальные сети
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блоги



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