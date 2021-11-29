 

“Фигурка – огонь”. Жанна Бадоева показала 16-летнюю дочь от экс-супруга, клипмейкера Алана Бадоева

29.11.2021, 8:38, Новости дня
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“Как же быстро растут наши дети… Мой уже взрослый подросток Ло! Между первым и вторым снимками разница в… Как вы думаете, во сколько лет?” – спросила у подписчиков 45-летняя ведущая.

Пост Бадоевой набрал почти 90 тыс. лайков.

“Какие же красавицы. Предположу, что разница в три года”, – написала sorin4iik.

“Самое главное – ребенок вырос, а мать не изменилась, что значит порода”, – прокоментировала фото valia1217.

“Фигурка у вас – огонь”, – заметила _____vikt.

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A post shared by Zhanna Badoeva – Жанна Бадоева (@zhanna_badoeva)

Контекст:

Жанна и Алан Бадоевы прожили вместе с 2003-го по 2012-й. Дочь Лолита родилась у них в 2005 году. Бывшие супруги до сих пор поддерживают дружеские отношения.

От первого брака с бизнесменом Игорем Кураченко у Бадоевой есть 23-летний сын Борис.

Сейчас телеведущая замужем за итальянским бизнесменом украинского происхождения Василием Мельничиным и живет в Венеции.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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