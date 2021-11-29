Украина на втором месте в мире по суточной смертности от коронавируса

Всего 27 ноября в мире умерло от коронавируса 4511 человек. Больше всего в России – 1224. На втором месте по смертности Украина – 400, третьем – Мексика (245).

В десятку лидеров также попали Индия, Турция, Вьетнам, Филиппины, США, Греция и Румыния.

Скриншот: worldometers.info

Также 27 ноября в мире заболели COVID-19 более 391 тыс. человек. По количеству новых случаев лидируют Германия (38 тыс.), Великобритания (37 тыс.) и Россия (33 тыс.) В десятку попали также Франция, Нидерланды, Турция, США, Польша, Вьетнам и Италия.

Скриншот: worldometers.info

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, в мире подтвердили 261,5 млн случаев COVID-19, также 5,2 млн человек умерли.

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