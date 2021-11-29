 

ВОЗ допустила заражение штаммом «омикрон» переболевших COVID-19

29.11.2021, 7:58, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаПредварительные данные свидетельствуют о том, что у людей, ранее перенесших COVID-19, может быть повышенный риск заражения новым штаммом коронавируса «омикрон», сообщила Всемирная организация здравоохранения.

В ВОЗ отметили, что более подробная информация будет доступна «в ближайшие дни и недели», передает РИА «Новости».

В организации подтвердили, что используемые в настоящий момент ПЦР-тесты способны выявлять инфицирование новым штаммом.

Напомним, в четверг стало известно, что в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. ВОЗ классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство».

В связи с распространением нового штамма коронавируса США и ЕС ограничили въезд из ряда стран Африки. Позже въезд из ряда стран Африки запретили также власти Турции и ОАЭ. В субботу стало известно, что штамм добрался до Германии и Чехии. РФ с 28 ноября из-за нового штамма коронавируса ограничит въезд иностранцев из Гонконга и нескольких стран юга Африки.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.05 / Под чужой личиной — у Пентагона нашлась «секретная армия» в 60 тысяч человек

23.09 / Никитюк рассказала, на что тратит больше всего денег

06.04 / «Скопинский маньяк» объявил о запрете на общение со СМИ

05.06 / В Болгарии госбольница незаконно трансплантировала органы. Донорами были люди из Украины и Молдовы

22.07 / Новейший штурмовой вертолет Ми-8АМТШ-ВН приступил к летным испытаниям

01.12 / Психиатру Марадоны выдвинули обвинения

12.08 / “Есть сложности”. Зеленский объяснил, что мешает снижению процентов по ипотечным кредитам

19.11 / Жители Еревана вышли на митинг с требованием отставки Пашиняна

22.10 / «Столько страданий мне видеть ещё не приходилось» — американский врач рассказал о второй волне пандемии

25.08 / В РФ создан первый моноблок на микропроцессоре Baikal-M

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика