После смерти восьмилетнего мальчика в больнице Владивостока начата проверка
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Прокуратура, приморские минздрав и Следственный комитет выясняют обстоятельства смерти восьмилетнего мальчика, поступившего в больницу Владивостока с болями в животе.
О ситуации написала сестра скончавшегося ребенка в своих соцсетях. По ее словам, у младшего брата заболел живот, после чего скорая направила его в краевую больницу. В медучреждении ребенку, по ее словам, не оказали достаточной помощи, из-за чего девушке вновь пришлось везти брата в клиническую больницу самостоятельно. На следующий день после поступления мальчик скончался, передает РИА «Новости».
«Установлено, что в дневное время 13 ноября в краевую детскую клиническую больницу №1 с острыми болями поступил восьмилетний мальчик. На следующий день несовершеннолетний скончался в учреждении здравоохранения. В настоящее время следственными органами проводятся мероприятия, направленные на установление причин и обстоятельств произошедшего», – сообщила прокуратура Приморья.
По результатам проверки действиям врачей дадут оценку. Также будет учтена своевременность и полнота оказания медицинской помощи.
Ранее двое детей в Дагестане пострадали от лечения лидокаином, одного удалось спасти, второй скончался в больнице.
Смотреть комментарии → Комментариев нет