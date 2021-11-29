 

После смерти восьмилетнего мальчика в больнице Владивостока начата проверка

29.11.2021, 7:58, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаПрокуратура, приморские минздрав и Следственный комитет выясняют обстоятельства смерти восьмилетнего мальчика, поступившего в больницу Владивостока с болями в животе.

О ситуации написала сестра скончавшегося ребенка в своих соцсетях. По ее словам, у младшего брата заболел живот, после чего скорая направила его в краевую больницу. В медучреждении ребенку, по ее словам, не оказали достаточной помощи, из-за чего девушке вновь пришлось везти брата в клиническую больницу самостоятельно. На следующий день после поступления мальчик скончался, передает РИА «Новости». 

«Установлено, что в дневное время 13 ноября в краевую детскую клиническую больницу №1 с острыми болями поступил восьмилетний мальчик. На следующий день несовершеннолетний скончался в учреждении здравоохранения. В настоящее время следственными органами проводятся мероприятия, направленные на установление причин и обстоятельств произошедшего», – сообщила прокуратура Приморья.

По результатам проверки действиям врачей дадут оценку. Также будет учтена своевременность и полнота оказания медицинской помощи.

Ранее двое детей в Дагестане пострадали от лечения лидокаином, одного удалось спасти, второй скончался в больнице. 



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