 

“Я бы уже приехал в сгоревший дом”. Харчишин рассказал, кто спас его семью от пожара

29.11.2021, 7:44, Новости дня
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По словам 47-летнего артиста, весной этого года, пока он с группой выступал в одном из телевизионных шоу, дома у него начал гореть котел. Инцидент произошел поздно вечером, когда уже все, кто был в доме, легли спать.

Трагедии, уточняет Харчишин, удалось избежать, благодаря домашнему питомцу – псу Барни, который “отчаянно лаял” под дверьми котельни. Собака лаяла, пока не проснулся старший сын музыканта Дмитрий и не увидел дым.

“Если бы все пошло не так позитивно, я бы уже приехал в сгоревший дом, ну и там бы все были в нем…”, – сказал Харчишин.

ВИДЕОВидео: ЖВЛ / YouTube
Контекст:

Валерий Харчишин родился в 1974 году в Любаре Житомирской области. В 1995 году вместе с коллегами Виктором Скуратовским и Александром Барановским основал группу Second River. Год спустя название группы изменили на “Друга ріка”.

У Харчишина есть сын Дмитрий от первого брака и двое сыновей от второго брака с Юлией Кузьминской – Евгений и Иван. По словам музыканта, его средний сын неизлечимо болен.

В 2016 году Харчишин сообщил, что они со второй женой потеряли новорожденного сына, который родился пятимесячным. По словам музыканта, он очень тяжело пережил эту трагедию.

В ноябре 2021 года он признался, что перенес сложную операцию по удалению органа из-за подозрений в онкозаболевании.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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