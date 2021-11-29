ГП выявила около 450 нарушений на шахтах Кузбасса после трагедии на шахте «Листвяжная»

Прокуроры после трагедии на шахте «Листвяжная» выявили на шахтах Кузбасса 449 нарушений законодательства о промышленной и пожарной безопасности и труде, возбуждено 180 дел об административных правонарушениях, информирует пресс-служба генеральной прокуратуры России.

«С начала проверки выявлено 449 нарушений закона, возбуждено 180 дел об административных правонарушениях, внесено 19 представлений об устранении нарушений закона, принесен один протест и объявлено два предостережения. На основании материалов прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о халатности, обвиняемым в настоящее время избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – приводит сообщение РИА «Новости».

В ведомстве пояснили, что с 26 по 29 ноября прокуроры вместе со специалистами госинспекции труда, МЧС, Ростехнадзора, государственного пожарного надзора, органов исполнительной власти посетили 31 шахту в Кемеровской области.

Напомним, число пострадавших при взрыве на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области достигло 126 человек, из них 51 человек погиб.

В четверг утром в шахте «Листвяжная» в Кемеровской области произошло задымление. Большую часть из 285 находившихся под землей шахтеров удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели. Во время поисково-спасательной операции 15 горноспасателей пострадали и были госпитализированы. В ходе спасательных работ одно звено горноспасателей перестало выходить на связь. Позже врио главы МЧС РФ Александр Чуприян назвал причину гибели горноспасателей в шахте «Листвяжная».

Президент РФ Владимир Путин поручил Генпрокуратуре и Следственному комитету разобраться в причинах аварии в шахте «Листвяжная», в результате которой погиб 51 человек, включая пятерых горноспасателей. Глава государства подписал указ о награждении работавших при ЧС на шахте спасателей. Президент попросил правительство и региональные власти поддержать семьи погибших и пострадавших в происшествии.

В пятницу СК предъявил обвинения директору шахты Сергею Махракову, его первому заместителю Андрею Молостову, начальнику участка Сергею Герасименку в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»). Также обвинения были предъявлены главным государственным инспекторам Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора Сергею Винокурову и Вячеславу Семыкину по ч. 3 ст. 293 УК РФ («Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц»).

Накануне губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев заявил, что взрыв в шахте «Листвяжная» в Кузбассе был очень большой силы, после него шахта была полностью повреждена, выведены из строя все системы.