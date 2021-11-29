«Ярс» стационарного базирования загрузили в пусковую шахту в Калужской области

В Козельском ракетном (Калужская область) соединении провели загрузку межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс» в шахтную пусковую установку (ШПУ), сообщили в Минобороны России.

«Ракета устанавливается в ШПУ с помощью специального транспортно-загрузочного агрегата. Сложнейшие технологические операции длятся несколько часов», – передает официальный сайт Минобороны.

Козельское ракетное соединение в Калужской области – первое, которое перевооружается на ракетный комплекс «Ярс» стационарного базирования.

«Перевооружение РВСН заключается не только в оснащении войск новыми ракетными комплексами, но и в создании новой социальной инфраструктуры, обеспечивающей более качественные условия для подготовки дежурных сил, несения личным составом боевого дежурства и отдыха», – добавили в Минобороны.

Ранее сообщалось, что стратегические ракетные комплексы «Ярс» в ходе перевооружения в 2021 году получат два полка Ракетных войск стратегического назначения (РВСН).

Напомним, в августе министр обороны Сергей Шойгу в ходе единого дня приемки военной продукции заявил, что завершено строительство инфраструктуры подразделений Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) в Нижнем Новгороде, Новосибирске, Козельске и Тейково.