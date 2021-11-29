Как полтергейст в Шотландии схватил собаку

Эта история случилась пять лет назад. В 2016 году семья из небольшого городка Рутерглен, что недалеко от Глазго, Шотландия, была вынуждена покинуть собственный дом из-за страха перед сверхъестественными силами.

Как утверждали журналисты Daily Record, даже полицейские, которые были вызваны в этот дом, пережили сильный страх, когда сами увидели творящиеся там аномальные явления.

Офицеров вызвали в дом после того, как семья, состоявшая из женщины и ее сына-подростка, оказавшаяся в центре инцидента, пережила два дня странных происшествий. В панике мать и сын не знали, к кому еще обратиться, и позвонили в полицию.

Сообщается, что прибывшие полицейские стали очевидцами того, что одежда летала по комнате, свет в лампах гас сам по себе, а когда он включался, то абажуры на лампах переворачивались.

А потом нечто невидимое схватило домашнего питомца чихуахуа, который бегал по саду, и усадило его на самый верх двухметровой живой изгороди.

Полицейские были настолько шокированы инцидентом, что далее ситуация обсуждалась на высоком уровне и старшие офицеры говорили, что не знают, как им следует поступать с такими инцидентами.

Источник в полиции, который не пожелал раскрывать своего имени, сообщил журналистам, что “это были инциденты, свидетелями которых были наши собственные офицеры. Инциденты, которые нелегко было объяснить”.

“Офицеры со стажем более 20 лет говорят, что никогда не видели ничего подобного. Это действительно то, из-за чего у простых полицейских возникает головная боль. Потому что как вы вообще должны справиться с тем, что называют словом полтергейст?”

Полтергейст это немецкое слово, обозначающее “шумный дух”. Полтергейсты часто бывают связаны с детьми или подростками и как правило проявляют себя странными звуками в доме и перемещении предметов.

Семья, которую местные жители назвали “очень набожными католиками”, в конце концов была вынуждена покинуть свой дом, переехав к родственникам. Единственная помощь, которую полиция смогла им оказать, это вызвать в их дом священника.

Озадаченные полицейские, как сообщается, проверили историю их дома, чтобы узнать, поступали ли какие-либо сообщения о подобных происшествиях от предыдущих владельцев. Что в итоге выяснилось, в прессе указано не было.

Скептики в то же время заявили, что это мог быть просто розыгрыш со стороны местных подростков, поскольку в том же году в Великобритании был выпущен мини-сериал о случае полтергейста в Энфилде.