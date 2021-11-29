Горячая точка для НЛО – замок Гврич

Исследователи НЛО говорят, что у знаменитостей, останавливающихся в замке Гврич, есть хорошие шансы на странную встречу с обитателями другого мира. Что известно об этом месте, пишет издание The Sun.

Замок Гврич был построен между 1810 и 1825 годами Ллойдом Хескетом Бэмфорд-Хескетом (1787-1861) в память о его матери Фрэнсис Ллойд и ее предках. Согласно нескольким статьям за 1913 год, на главной дороге, ведущей в Колвин-Бей, недалеко от поместья, один человек утверждал, что видел «обезглавленное чудовище» в поле за живой изгородью. Другой уверял, что слышал визг на той же дороге, но безголовое существо оказалось черно-белой овцой, которая выглядела безголовой из-за того, что ее черная голова сливалась с тенями живых изгородей, хотя, визг оказался сломанной веткой дерева, которую сдуло ветром. Этот повышенный страх заставил многих людей полностью избегать этой дороги, проходя мили дальше или вместо этого садясь на поезд. Мужчины также взялись за оружие, покупая револьверы, чтобы защитить себя по дороге на работу.

Нынешние исследователи в области неопознанного уверяют, что замок находится в центре паранормальной более 100 лет – и это не говоря уже о сообщениях о призраках и больших кошках. Эксперт Расс Келлетт говорит, что его коллега делился сообщением о том, что теперь называться НЛО в замке еще в 1892 году, что, возможно, стало первой подобной встречей в Уэльсе. По его словам, инцидент, собранный по кусочкам из отчетов того времени, был засвидетельствован людьми, перевозившими бревна на побережье на повозках, запряженных лошадьми.

– Они были недалеко от ворот замка, и со стороны замка на них падал свет, как луч маяка. Затем они услышали жужжание, которое становилось все громче и громче. После чего очевидцы описали, как увидели металлический диск или объект, пролетающий над ними, и ослепительный свет. Лошади и люди разбежались и не возвращались до следующего дня, – высказался исследователь.

Расс добавил, что тогда у людей не было термина «НЛО», свидетели описывали его как нечто адское или демоническое. Сообщалось, что один из них сказал: «Я думал, что открылся ад. Мы все бежали, спасая свои жизни». На вопрос, означает ли это, что кто-то посетивший в настоящее время замок мог бы видеть что-то потустороннее, эксперт уверяет: «Конечно, да!»

С 1892 года Северный Уэльс был очагом сообщений о наблюдениях от Англси до устья реки Ди. В прошлом году этого место было выделено в качестве горячих точек для обнаружения НЛО, поскольку ответ Великобритании на Секретные материалы был опубликован впервые. Заявленные наблюдения НЛО, полученные ныне несуществующим подразделением «Бюро по НЛО» в Королевских ВВС, были опубликованы на веб-сайте правительства Великобритании.