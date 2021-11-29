 

Кому и на сколько увеличат пенсии с 1 декабря

29.11.2021, 6:40, Разное
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В России некоторых пенсионеров ждут приятные подарки к Новому году. Те, кто уже на пенсии, автоматически получат денежную прибавку в последний месяц года.

Индексация ожидается у трех категорий граждан. Во-первых, это лица, достигшие 80 лет. Они получат фиксированную выплату к страховой части пенсии по старости. Сейчас это 6 044 рублей 48 копеек. По новым меркам эта выплата по России в среднем будет 12 088 рублей 96 копеек.

Также повышении пенсии с 1 декабря коснется еще одной категории граждан. Это касается тех, кто работал до августа 2021 года. Они получат индексацию с дополнительной доплатой за три месяца.

Также индексацию пенсий могут получить те, кто писал заявление на перерасчет. Пенсии пересчитают для них автоматически.

Помимо этого с 1 января 2022 года изменится режим выплат пенсий. Нововведения подтвердил Минтруд России. Это касается тех пенсионеров, которые проживают в зоне введенного режима ЧС. Причем даж если это региональный уровень ЧС. Для того, чтобы в данном случае получить увеличенную пенсию, таким категориям граждан необходимо написать соответствующее заявление в Пенсионный фонд по месту жительства.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал, как должна увеличиться пенсия в России в 2022 году.



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