Суд продлил арест экс-мэра Владивостока Гуменюка

Фрунзенский районный суд Владивостока продлил до февраля 2022 года арест экс-главы Владивостока Олега Гуменюка, сообщил представитель суда.

«По ходатайству следователя суд ему продлил меру пресечения на 2 месяца, до 3 февраля 2022 года», – рассказал он РИА «Новости».

5 октября Фрунзенский районный суд во Владивостоке арестовал экс-главу города Олега Гуменюка, который подозревается в получении взяток на 19,5 млн рублей от руководства МУПВ «Некрополь» за покровительство при оказании похоронных услуг.