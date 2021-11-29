 

Суд продлил арест экс-мэра Владивостока Гуменюка

29.11.2021, 6:16, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаФрунзенский районный суд Владивостока продлил до февраля 2022 года арест экс-главы Владивостока Олега Гуменюка, сообщил представитель суда.

«По ходатайству следователя суд ему продлил меру пресечения на 2 месяца, до 3 февраля 2022 года», – рассказал он РИА «Новости».

5 октября Фрунзенский районный суд во Владивостоке арестовал экс-главу города Олега Гуменюка, который подозревается в получении взяток на 19,5 млн рублей от руководства МУПВ «Некрополь» за покровительство при оказании похоронных услуг.



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