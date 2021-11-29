 

Трамп заявил, что хотел оставить базу в афганском Баграме из-за Китая

29.11.2021, 6:16, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаБывший президент США Дональд Трамп рассказал, что собирался оставить военную базу в афганском городе Баграм из-за Китая. В показанном в воскресенье в эфире телеканала «Фокс ньюс» интервью он вновь назвал вывод войск из Афганистана самым позорным моментом в истории своей страны.

«Я хотел сохранить базу Баграм из-за Китая, а не из-за Афганистана. Потому что это в часе [лета] от ядерных [объектов]… Вы знаете, кто сейчас в Баграме? Китай. Они собираются ее (базу) забрать», – цитирует его ТАСС.

Посол КНР в Кабуле Ван Юй 4 октября опроверг появившиеся в СМИ данные о прибытии китайских военнослужащих на упомянутую авиабазу.



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