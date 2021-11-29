Ложимся спать с прической: как уложить волосы перед сном (советы, которые помогут сохранить здоровье локонов)

Красота волос зависит не только от ухаживающих средств, но и в целом от системы ухода. Вечером перед сном нужно обязательно укладывать пряди, чтобы их текстура не пострадала от трения о подушку. Трихологи также советуют укладывать волосы перед сном, если важен их красивый и здоровый вид.

Просто и быстро

Для здоровья и блеска волос нужно отказаться от тугих резинок. Часто женщины делают пучок или заплетают слишком тугую косу, используя в конце для фиксации резинку или металлическую заколку. Этого делать нельзя, ведь такое поведение негативно сказывается на текстуре волос, они становятся ломкими и безжизненными.

В уходе за своей шевелюрой нужно в принципе отказаться от тугих резинок и заколок, ведь процесс негативного влияния на волосы является накопительным, и со временем это сильно ощущается.

Альтернативой этому могут быть шелковые резинки, заколки на силиконовой основе, отказ от хлопкового постельного белья в пользу шелка и постоянное увлажнение прядей с помощью увлажнителя воздуха.

Укладка для сна

Самым простым способом для укладки волос является легкий кок. Достаточно собрать волосы в мягкий нижний пучок и зафиксировать тканевой резинкой. Это вполне простой и удобный способ. Нельзя при этом сдавливать волосы слишком сильно, важно чтобы они были мягкими и свободными.

Длинным и густым волосам будет удобен способ в несколько резинок. Для этого собирается низкий хвост и каждая часть закрепляется резинкой. Такой вариант выглядит эффектно и просто, он не вредит волосам и при этом делает трение о подушку практически минимальным.

Трихологи советуют также использовать для волос вечером эфирные масла, чтобы укрепить текстуру и сделать их еще плотнее.

Пористым и вьющимся кудрям полезным будет распущенный кок. Волосы собираются на затылке и фиксируются резинкой.

Если пряди густые и плотные, то можно также использовать метод жгутиков (как завязать для сна: можно использовать простой вариант с шелковыми нитями).

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Удобный способ

Для укладки волос на второй день можно использовать вариант с колосками. За ночь волосы станут волнистыми, и прическа на целый день уже с самого утра будет готовой.

Не слишком длинные волосы можно оставлять в распущенном состоянии, но при этом включать увлажнитель воздуха. Тогда пряди не будут пересушенными и ломкими.

Сон в шелковом чепчике также будет очень полезным для прядей, ведь волосы не трутся о подушку и не ломаются. Это полезный вариант для пористых и тонких прядей.

Можно перед сном расчесать волосы с помощью гребня, зубцы которого окунуть в эфирное масло лаванды или чайного дерева. Это весьма полезный и простой способ укрепить волосяные луковицы и уменьшить выпадение.

Ухаживать за прядями нужно регулярно, тогда результат проявится быстрее. Не нужно забывать и о массаже, правильном уходе и целой системе средств, с помощью которых волосы будут плотными, густыми и напитанными.

Уход за волосами в ночное время поможет избавиться от проблемы ломкости и сухости. Тогда полотно будет максимально плотным и красивым. Важно, чтобы уход был комплексным и регулярным, иначе не получится добиться красивого результата.