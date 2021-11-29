Итальянский боб – стрижка, которая становится популярнее с каждым днем: преимущества и правильный уход

Волосы играют важную роль в женском образе, ведь прическа помогает выглядеть эффектно и стильно. Сейчас на пике популярности простота и комфорт, поэтому следует отдать должное простым объемным стрижкам, которые идеально подойдут как на осень, так и на зимнее время.

Главные преимущества

Одной из популярных разновидностей удлиненного боба считается итальянский вариант. Эта стрижка отличается не только красивой густотой прядей и ровным срезом, но и возможностью подчеркнуть красивые черты лица и немного откорректировать форму, сделав красивый акцент на зоне узкого подбородка.

Моника Беллуччи является ярким примером того, как можно эффектно носить такую стрижку. Итальянский боб скрывает шею, при этом срез подкручивается внутрь, и создается красивый объем и пышность по всей длине.

Хотя стрижка подходит для прямых волос, на волнистых прядях техника также смотрится неплохо, ведь пористые волосы еще лучше создают эффект пышности на голове.

Можно по-разному укладывать стрижку, каждый раз создавая для себя новый образ. Форма стрижки кажется довольно простой и не требующей много времени на длительную укладку. Это комфортно и практично особенно в зимнее время.

Новый лук

В этой стрижке не предусмотрена челка, а объемность создается за счет боковых прядей и пробора. Конечно, на густых волосах стрижка выглядит эффектно, но при правильной укладке со стайлинговыми средствами также можно достичь желаемого эффекта.

Если носить стрижку с боковым пробором, то это будет выглядеть пышно и объемно. При прямом проборе создается образ деловой и уверенной в себе женщины, которая знает, чего хочет от жизни. Акцент здесь падает на овал лица, и кажется, что оно немного вытягивается, поэтому нужно быть готовой к тому, что для слишком худого лица такая стрижка не подойдет.

Секреты ухода

С помощью сахарного спрея можно добиться небольшого утяжеления прядей. Тогда волосы можно быстрее уложить и сохранить естественную пышность. Если нужно создать красивую форму, то на низ можно брызнуть немного лака для волос и с помощью щетки просто подкрутить пряди внутрь, подсушив их феном. Результат будет просто отличным.

Для того чтобы волосы выглядели блестящими и хорошо держали форму, можно пройтись по всей длине полотна с жидким шелком. Это поможет не только слегка увлажнить пряди, но и сделать их более здоровыми и плотными на вид. В короткой стрижке очень важно, чтобы волосы имели ухоженный вид.

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А вот от пенки и мусса на корни следует отказаться, поскольку эти средства сильно жирнят волосы, и эффект от этого точно не будет красивым. Стилисты также предлагают визуально уплотнить волосы с помощью тонирования. Углубление оттенка помогает сделать волосы красивыми и плотными. Это важный элемент для красивого вида. Можно сделать естественное тонирование или же использовать оттеночные маски при уходе за волосами.

Правильная сушка

От этого фактора зависит не только то, как будут выглядеть волосы в целом, но и плотность полотна. Чтобы подольше сохранялся естественный объем на прядях, стилисты предлагают сушить волосы прохладным воздухом и использовать при этом низкую скорость.

Можно сушить естественным образом, это также положительно сказывается на прядях. Обязательно при мытье использовать бальзамы и кондиционеры, тогда при горячей сушке волосы не травмируются и выглядят в результате живыми и красивыми. Можно дополнительно обрабатывать шевелюру специальными спреями с термозащитой, тогда волосы будут максимально здоровыми и красивыми.

Итальянский боб украсит любой образ и сделает его современным и эффектным. Это отличный выбор уверенных в себе женщин, которые знают, чего хотят от жизни.