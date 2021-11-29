 

В США стремятся оправдать провалы Зеленского – посол Антонов

29.11.2021, 5:46, Разное
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Белый дом старается сохранить существенное влияние на внутреннюю политику Украины. Это позволяет Вашингтону выстраивать диалог с Москвой по нужным направлениям.

Россия по-прежнему воспринимается Украиной в качестве страны-агрессора. Данная риторика выгодно используется на Западе.

Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов объяснил, какую цель преследуют американские власти, когда потакают громким заявлениям Киева. Эксперт заявил, что речь прежде всего идет об истерии, которая заключается в раздувании вопроса о “российской угрозе”.

Что касается мотивов Белого дома, то, по словам Антонова, Вашингтон стремится оправдать провалы, которые допустил действующий президент Незалежной. Кроме того, специалист убежден, что США усугубляют внутриполитический кризис на Украине.

Посол отметил, что предпринимаемые американской стороной действия во многом выглядят для Москвы провокационными. Нынешний политический курс США предполагает противодействие России. В сложившихся обстоятельствах есть основания полагать, что Белый дом отходит от договоренностей.



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