 

Матвеев день: традиции и запреты православного праздника 29 ноября

29.11.2021, 5:46, Разное
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29 ноября 2021 года православные верующие отмечают церковный праздник Матвеев день.

ИСТОРИЯ

Христиане вспоминают апостола от 12-ти, евангелиста Левия Матфея. В народе его еще называют “Зима отпотей”, так как в этот день часто бывали оттепели.

Левий Матфей написал собственную версию Евангелия. 29 ноября выпадает на второй день Рождественского поста. В этот период православные христиане духовно очищаются, готовятся к наступлению Рождества Христова. Стоит отметить, что весь пост продолжается 40 дней.

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 29 НОЯБРЯ 2021 ГОДА

На Матвеев день нельзя сидеть долго дома и уделять время себе любимому. Лучше в этот день сходить куда-то, навестить родственников или друзей. В этот православные праздник запрещается ругать кого-то и делать строгие замечания. Помимо этого нельзя говорить плохое о покойниках.

Также на Матвеев день не рекомендуется надевать одежду наизнанку. Считалось, что это может отвадить удачу. Нельзя ходить в одном носке или в одном тапке. Люди верили, что из-за этого может умереть кто-то из близких.

Запрещается в этот церковный праздник надевать красные вещи. Это может спровоцировать разлад в семейной жизни.

Также нельзя разговаривать с кем-либо через порог. В таком случае собеседники будут редко общаться. Не стоит слушать чужих советов. Настоящие советы могут дать в этот день только друзья и близкие.



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