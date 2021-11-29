 

Выведен особо устойчивый сорт картофеля

29.11.2021, 5:28, Новости дня
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По словам американских ученых, глобальное потепление приведет к тому, что вегетационный период такой важной сельскохозяйственной культуры, как картофель, удлинится. В результате растения могут оказаться под угрозой новых заболеваний.

Это значит, что фермеры не смогут больше рассчитывать на прежние высокие урожаи, отмечают эксперты. Однако выведенный новый сорт картофеля оказался особо устойчивым к новым условиям.

Корнеплоды отлично выдерживают не только более высокую температуру почвы, но и повышенную влажность. Последнее, кстати, снижала урожай и без всякого глобального потепления. Также растение стало устойчивее к таким вредителям, как колорадский жук и тля.



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