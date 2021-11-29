К Земле приближается опасный астероид 2018 AH

О приближении к нашей планеты еще одного потенциально опасного астероида 2018 AH сообщают представители NASA. Пролет мимо поверхности Земли должен состояться незадолго до Нового года, уточняют специалисты. Расчеты астрономов показывают, что никакой опасности столкновение нет.

Однако астероид время от времени возвращается, двигаясь по эллиптической орбите. Если на этот раз расстояние между ним и Землей составит 4,5 млн километров, то неизвестно, каким оно будет во время следующих проходов. Три года назад он де пролетел на расстоянии менее 300 тыс. км.

Диаметр астероида в самой широкой части составляет 190 метров. Падение такого тела на Землю спровоцировало бы глобальную катастрофу.