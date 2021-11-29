Стало известно, почему новый штамм коронавируса назван «омикрон»

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пропустила буквы греческого алфавита «ню» и «кси», выбирая название нового штамма COVID-19 «омикрон», во избежание «стигматизации».

ВОЗ присваивает разновидностям коронавируса названия по порядку алфавита, однако избегает использования географических названий, имен людей, животных и возможных ярлыков, передает РИА «Новости» со ссылкой на The New York Post.

После «лямбда» должна идти «ню» (по-английски – nu) или «кси» (xi). Как утверждает британский журналист Пол Нуки, от первого варианта отказались, чтобы не путать название штамма со словом «новый» (new), а от «кси» – во избежание «стигматизации региона». Предположительно, это связано с письменным сходством с именем китайского лидера Си Цзиньпина.

«Что касается «ню», то люди могли бы ошибочно подумать, что это новый вариант коронавируса, а не название. «Кси» – это общеизвестная фамилия. Мы договорились о правилах наименования, чтобы избегать использования географических названий, имен людей, животных, чтобы избежать ярлыков», – сказала официальный представитель ВОЗ Маргарет Харрис.

Ранее российский сенатор, заслуженный врач РФ Владимир Круглый заявил, что новый штамм коронавируса «омикрон» уже есть в России, его в страну ввозят туристы, приехавшие из Египта. При этом в Роспотребнадзоре заявили, что на сегодняшний день новый штамм коронавируса «омикрон» в РФ не обнаружен.

Напомним, в четверг стало известно, что в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. ВОЗ классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство». Сообщалось, что ЮАР намерена делиться с агентствами биобезопасности других стран образцами нового штамма «омикрон». В Европе заявили о высокой степени риска нового штамма COVID-19. Глава WMA сравнил по опасности штамм COVID «омикрон» с вирусом Эбола.

В связи с распространением нового штамма коронавируса США и ЕС ограничили въезд из ряда стран Африки. Позже въезд из ряда стран Африки запретили также власти Турции и ОАЭ. В субботу стало известно, что штамм добрался до Германии и Чехии.