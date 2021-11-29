Москвичам пообещали морозы в первый день зимы

В ночь на 1 декабря в Москве ударит мороз, образуется гололедица, толщина льда в Центральной РФ ожидается до 20 мм, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В ночь на 1 декабря ударят морозцы до минус 1-6, и все выпавшее накануне аномальное количество небесной влаги замерзнет и превратится в сильную гололедицу – на дорогах и тротуарах станет очень скользко: толщина льда в Центральной РФ может составить от 10 до 20 мм. При этом на земле сформируется снежный покров высотой 2-3 см», – цитирует его РИА «Новости».

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что осень в Москве закончится сразу двумя погодными рекордами. Ночь на 30 ноября станет самой теплой за последние 73 года, а утром атмосферное давление опустится до рекордных показателей – 717 мм ртутного столба.