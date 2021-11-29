Шахта «Листвяжная» начала выплаты семьям погибших при аварии

Шахта «Листвяжная» в Кузбассе, где 25 ноября произошел взрыв, начинает выплаты семьям погибших в результате аварии, сообщили в пресс-службе шахты.

«Шахта «Листвяжная» начала выполнять свои обязательства по выплатам семьям погибших в аварии. Сегодня на счета родственников будут переведены первые средства», – передает сообщение ТАСС.

Семьи погибших получат по 2 млн рублей единовременной выплаты. Кроме того, каждый член семьи лично получит еще по 1 млн рублей, в среднем каждая семья получит более 6 млн рублей. Всего на выплату взятых на себя обязательств собственники шахты направят более 300 млн рублей.

Кроме того, по решению совладельцев шахты Михаила Федяева и Владимира Гридина будет оплачено обучение детей погибших в высших и средних профессиональных учебных заведениях, приобретено жилье или улучшены жилищные условия в зависимости от ситуации. Также будут погашены все виды кредитов семей.

Напомним, число пострадавших при взрыве на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области достигло 126 человек, из них 51 человек погиб.

В четверг утром в шахте «Листвяжная» в Кемеровской области произошло задымление. Большую часть из 285 находившихся под землей шахтеров удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели. Во время поисково-спасательной операции 15 горноспасателей пострадали и были госпитализированы. В ходе спасательных работ одно звено горноспасателей перестало выходить на связь. Позже врио главы МЧС РФ Александр Чуприян назвал причину гибели горноспасателей в шахте «Листвяжная».

Президент РФ Владимир Путин поручил Генпрокуратуре и Следственному комитету разобраться в причинах аварии в шахте «Листвяжная», в результате которой погиб 51 человек, включая пятерых горноспасателей. Глава государства подписал указ о награждении работавших при ЧС на шахте спасателей. Президент попросил правительство и региональные власти поддержать семьи погибших и пострадавших в происшествии.

В пятницу СК предъявил обвинения директору шахты Сергею Махракову, его первому заместителю Андрею Молостову, начальнику участка Сергею Герасименку в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»). Также обвинения были предъявлены главным государственным инспекторам Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора Сергею Винокурову и Вячеславу Семыкину по ч. 3 ст. 293 УК РФ («Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц»).

Накануне губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев заявил, что взрыв в шахте «Листвяжная» в Кузбассе был очень большой силы, после него шахта была полностью повреждена, выведены из строя все системы.