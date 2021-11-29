Под черной плитой

Зачем петербурженка спасает бесхозные надгробия.



Маргарита Николаева. Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета»

Отношение общества к мертвым показывает его цивилизованность. Но людей, для которых пушкинская цитата о любви к отеческим гробам не пустой звук, единицы. Маргарита Николаева собирает бесхозные надгробия, которые обнаруживаются в Петербурге в самых неожиданных местах, читает лекции о том, как найти сведения о человеке, от которого осталось только имя, выбитое на камне, помогает Смоленскому лютеранскому кладбищу делать для сайта фотофиксации и описания могил.

Согласитесь, для молодой девушки это довольно необычный вид волонтерства. Да и разговор с ней получается странный: коротко рассказав о себе — приехала из Самары, училась в университете, работает экскурсоводом на Пискаревском мемориале, — она переводит беседу на своих героев, на тех, кто создавал Петербург, чьи жизни сплетены с историей города и России, а могилы заброшены.

— Рита, почему вдруг кладбища?

— Еще до университета я хотела изучать свободные искусства, но не знала, во что это выльется. Да, мне всегда нравилось ходить по старым кладбищам, и однажды, уже на третьем курсе, я привела на Смоленское лютеранское друга и рассказывала ему все, что знаю, а он подначивал: «А ты пиши, пиши об этом». Вот и пишу теперь.

Рита знает все о петербургских кладбищах, кроме самых новых, но больше всего занимается Смоленским лютеранским и Выборгским.

— Ты представляешь, мы нашли там, на Выборгском, надгробие Иосифа Дациаро — основателя первого петербургского магазина литографий, — рассказывает девушка. — «Дациаровский Петербург» — есть такой термин, потому что через его литографии мы воспринимаем город середины XIX века. А здесь, на Смоленском, мы нашли могилу художника Яна Ционглинского, одного из первых импрессионистов России, учителя Ивана Билибина и Евгения Лансере. Выложили информацию на наш сайт: номер участка, могилу, которая сохранилась.

И нам написал Русский музей: «Какое счастье, спасибо — мы ведь эту могилу ищем более 10 лет!»

Музейщики передали эту информацию в Польский институт, и теперь его сотрудники приходят на кладбище.

Найденная могила художника Яна Ционглинского. Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета»

Рита показывает папку с файлами — карту с участками, фотографии могил до разорения с краткими справками о похороненных. Она говорит об этих людях из разных веков так, будто они для нее не чужие: ей не надо вспоминать факты биографий, детали жизни, они для нее часть ее собственной памяти.

Вот Рита показывает колонну с карнизом — это деталь памятника герою Крымской войны генерал-лейтенанту инженерных войск Александру Бухмейеру, в дни обороны Севастополя построившему через бухту бревенчатый понтонный мост, который спас русскую армию.

— Могила генерала не охраняется, — поясняет она. — Вся территория кладбища находится под охраной и есть список, в нем примерно сорок могил, которые являются самостоятельными памятниками и должны охраняться. А сколько остальных, которые находятся в ужасном состоянии!

ПРОДОЛЖЕНИЕ

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