 

Искусственный интеллект научился считывать время на циферблате со стрелками

29.11.2021, 4:34, Новости дня
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При всей разумности современных ИТ-технологий, до сих пор искусственный интеллект не мог определять время, сканируя показания циферблата часов со стрелками.

Только последняя разработка британских специалистов обучила нейросеть решать эту совсем несложную для человека задачу.

Главная проблема состояла даже не в том, чтобы научить ИИ сопоставлять положение стрелок на циферблате с теми цифровыми отметками, которые на нем имеются, говорят ученые. Реальные стрелочные часы помещены за стеклом, а от него часто возникают блики. Понимать, какие погрешности они могут создавать и не делать ошибок нейросеть уже способна, говорят эксперты. Также компьютерное «зрение» определяет точные показания, если циферблат расположен под острым углом.



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