 

Ученые обнаружили еще одну возможную причину пермского вымирания

29.11.2021, 4:34, Новости дня
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Ученые исследовали древние осадочный отложения, обнаруженные в южной части Китая, и пришли к выводу, что одной из причин пермского вымирания стал так называемый кислый вулканизм.

Напомним, что пермское вымирание, произошедшее 252 млн лет назад, привело к самому масштабному за всю историю нашей планеты исчезновению видов растительного и животного мира.

Как раз накануне этого печального события из-за извержений вулканов в атмосферу попало до 4,7 млрд тонн диоксида серы, считают эксперты. Этот факт, в частности, подтверждается анализом упомянутых отложений, относящихся именно к той самой эпохе. Таким образом, кроме резкого изменения температуры произошло не менее резкое изменение состава атмосферного воздуха.



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