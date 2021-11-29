Ученые обнаружили еще одну возможную причину пермского вымирания

Ученые исследовали древние осадочный отложения, обнаруженные в южной части Китая, и пришли к выводу, что одной из причин пермского вымирания стал так называемый кислый вулканизм.

Напомним, что пермское вымирание, произошедшее 252 млн лет назад, привело к самому масштабному за всю историю нашей планеты исчезновению видов растительного и животного мира.

Как раз накануне этого печального события из-за извержений вулканов в атмосферу попало до 4,7 млрд тонн диоксида серы, считают эксперты. Этот факт, в частности, подтверждается анализом упомянутых отложений, относящихся именно к той самой эпохе. Таким образом, кроме резкого изменения температуры произошло не менее резкое изменение состава атмосферного воздуха.