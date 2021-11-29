Лыжник Большунов рассказал о проблемах на старте

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29.11.2021, 4:28, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаРоссийский лыжник Александр Большунов, одержавший победу в гонке преследования на 15 км свободным ходом на первом этапе Кубка мира в финском Рука, рассказал о возникших на старте проблемах.

«Это не просто гонка, потому что с самого утра было непонятно, состоится она или нет. Я поставил задачу и понимал, что гонка должна состояться. Рад, что так и вышло. Единственное, все-таки на старте были небольшие проблемы, когда табло перестало работать», – передает РИА «Новости» слова Большунова со ссылкой на пресс-службу Международной федерации лыжного спорта (FIS).

Напомним, весь призовой пьедестал заняли российские спортсмены. Большунов победил в гонке преследования на этапе Кубка мира. На втором месте расположился Сергей Устюгов, на третьем – Артем Мальцев.

Дистанцию в 15 км Большунов преодолел за 35 минут 23,7 секунды. Устюгов отстал от победителя на 0,5 секунды, результат Мальцева отличается на 0,7 секунды.



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