 

Москвичей предупредили о сильном ветре

29.11.2021, 4:28, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаГидрометцентр объявил до вечера среды желтый уровень погодной опасности в Москве и области из-за ветра, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.

«Желтый – погода потенциально опасна», – приводит сообщение РИА «Новости».

Отмечается, что порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду. В столице и области предупреждение действует с 09.00 понедельника до 09.00 среды.

Ранее сообщалось, что в ночь на 1 декабря в Москве ударит мороз, образуется гололедица, толщина льда в Центральной РФ ожидается до 20 мм.



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