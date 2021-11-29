Цена нефти Brent превысила 74 доллара за баррель

Цена нефти марки Brent растет более чем на 4% и превышает 74,7 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 4.07 мск январские фьючерсы на нефть марки Brent росли в цене на 4,43% – до 74,76 доллара за баррель. Цена на январские фьючерсы WTI растет на 5,00% – до 71,56 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

В пятницу стоимость нефти марки Brent на лондонской бирже ICE опустилась ниже 74 долларов за баррель впервые с 22 сентября.