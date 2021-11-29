Insider – чтоб не подрывали авторитет Ким Чен Ына — рядовым северокорейцам запретили носить кожаные плащи

Полиция Северной Кореи прочёсывает улицы, конфискуя кожаные плащи, похожие на те, что носит лидер страны Ким Чен Ын, у продавцов в магазинах и даже у жителей страны, считает Insider. Как пишет американское издание, по мнению Трудовой партии Кореи, дешёвые плащи из кожзама, которые пользуются популярностью в стране как «символ власти», дискредитируют образ Ким Чен Ына.



Reuters

В Северной Корее ввели запрет на кожаные плащи, похожие на те, что носит лидер страны, чтобы помешать рядовым гражданам копировать стиль Ким Чен Ына, пишет Insider.

Как отмечает издание, подобный запрет власти ввели после того, как северокорейцы стали подражать стилю Ким Чен Ына. На пик популярности кожаные плащи вышли в январе 2021 года, когда лидер КНДР и другие высокопоставленные чиновники появились в них на военном параде по случаю окончания VIII съезда Трудовой партии Кореи.

Предмет гардероба также стал пользоваться спросом и среди северокорейских женщин, после того как его надела сестра лидера страны Ким Ё Чжон. По словам анонимных источников из Северной Кореи, кожаные плащи стали считаться «символом власти».

Однако изделия из натуральной кожи в стране являются очень дорогими: плащ из воловьей кожи стоит около $34, тогда как изделие из искусственной кожи стоит вдвое дешевле и продаётся примерно за $16. Между тем даже это является внушительной суммой для рядовых северокорейцев: в 2018 году, по данным южнокорейского издания JoongAng Daily, годовая зарплата среднестатистического рабочего в стране составляла около $201, что делает настоящую кожаную куртку предметом роскоши стоимостью два месячных оклада.

Это побудило производителей одежды начать отшивать более дешёвые версии из искусственной кожи, в результате чего изделия из кожзама появились на рынках и в магазинах страны.

На этом фоне северокорейская полиция создала специальные патрули, которые прочёсывают улицы, конфискуя плащи у торгующих ими продавцов, а также у замеченных в подобной одежде жителей. Источник отметил, что это вызывает недовольство граждан, которые настаивают, что «купили плащи на свои деньги и нет никаких причин отбирать их».

Полиция объясняет свои действия позицией партии, которая полагает, что это дискредитирует образ самого Ким Чен Ына и подрывает его авторитет. «Они инструктируют общественность не носить кожаные плащи, потому что это часть директивы партии, которая решает, кто может их носить», — рассказал источник.

Впрочем, по словам другого источника, пожелавшего сохранить анонимность, кожаные плащи в Северной Корее пользуются популярностью уже некоторое время. Особое внимание этот предмет гардероба привлёк к себе в начале 2000-х годов, когда такие плащи носил южнокорейский актёр Чан Дон Гон.

«Именно тогда в провинциальных городах стали распространяться южнокорейские фильмы, и кожаный плащ, который носил южнокорейский актёр Чан Дон Гон, стал модным, и он до сих пор не вышел из моды», — приводит Insider слова источника.