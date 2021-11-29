Прически, которые чаще всего выбирают француженки. Они универсальны и за ними легко ухаживать

Философия француженок относительно волос проста и остается неизменной: чем меньше ухода – тем лучше. Их прически никогда не выглядят так, как будто над ними слишком долго трудились. Стрижки француженок сдержанны и шикарны одновременно.

Небрежный боб

Короткий боб – очень популярная и востребованная сейчас прическа. Вариантов этой стрижки существует множество, поэтому ее легко выбрать в соответствии с формой головы.

Она подходит для любых типов волос, и ее легко укладывать. Она может быть с челкой или без нее. Короткая челка делает лицо более молодым. Чтобы придать четкость, объем и блеск, нужно распылить на сухие волосы текстурирующий спрей.

Для создания естественных взъерошенных волн нужно нанести спрей на влажные волосы, затем высушить естественным способом или с помощью диффузора, чтобы получился слегка небрежный вид.

Длинные с челкой

На такой вариант вдохновляет образ Джейн Биркин 60-х годов. Его до сих пор можно увидеть на улицах Парижа.

Француженкам нравится этот стиль, потому что прическа выглядит непринужденно, но при этом изысканно. Помада для волос придает волосам текстуру, хорошо их фиксирует и помогает создать идеальную челку.

Длинный волнистый боб с челкой

Эта французская стрижка, никогда не выходящая из моды, – нечто среднее между длинными и короткими волосами. Она отличается мягкими, текстурированными слоями, которые помогают создать слегка небрежный образ француженки. Этот боб доходит до ключиц, что очень удобно, поскольку длина позволяет сделать хвостик.

Такую стрижку можно легко укладывать с помощью щипцов для завивки и небольшого количества сухого шампуня. Французские девушки любят этот стиль, потому что он придает естественный объем волосам.

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Небрежные кудри

Этот стиль излучает настоящую парижскую атмосферу. Француженки не любят выглядеть так, как будто они потратили на укладку много времени.

Идея состоит в том, чтобы найти баланс между небрежным и стильным, но не выглядеть при этом хиппи. Это настоящий французский стиль с легкой текстурой волос и легкими нечеткими волнами.

Короткий боб с короткой челкой

Большинство парижанок наверняка носили эту стрижку в детстве. Она отлично выглядит, ее легко уложить, не слишком при этом стараясь. Более короткие волосы потребуют немного текстуры. На концы волос нужно нанести и распределить помаду, чтобы придать форму и разделение.

Увеличить объем можно с помощью сухого спрея. Для более тонких волос потребуется легкая пудра, которая обеспечивает достаточную текстуру, не перегружая волосы.