Мнение: О здоровье Путина… Тревожно-то как!

По робко долетающим крупицам информации, нынешнему российскому президенту Владимиру Путину заметно поплохело.

Да, конечно, на слухах о его «неизлечимой болезни» и «скорой смерти» выросло уже целое поколение молодых россиян. А некоторые из его представителей даже вошли в уважаемый возраст совершеннолетия, так и не увидев реальной смены правителя России. Слухи приходят и уходят, а Владимир #Путин – живее всех живых.

Но в этот раз всё намного серьёзнее. И нет, этот вывод следует совсем не из анализа походки или оценки твёрдости рукопожатия.

Только факты.

Несколько дней назад появились сообщения, что в Владимира Путина диагностирован #коронавирус. Конечно, можно говорить, что это всего лишь «слухи», которые распускают «враги». Но первый факт состоит в том, что вспышка CoVID-19 в окружении главы государства действительно имела место – и недавно.

Второй – ещё месяц назад глава государства определённо не собирался ревакцинироваться, заявляя через пресс-секретаря, что примет решение, исходя из уровня антител. Который на тот момент был высоким. То есть, #история планировалась по сценарию, который уже апробировал президентский пресс-секретарь Дмитрий Песков, заявляющий о высоком титре и спустя полтора года после «перенесённой болезни».

Факт третий: примерно через месяц после заявлений о «ревакцинации только по показаниям» антитела у высокопоставленного пациента упали катастрофически. «У меня классический случай абсолютно. Ровно через шесть месяцев после вакцинации у меня титры защитные опустились, и специалисты порекомендовали провести ревакцинацию. Что я и сделал несколько дней назад», — рассказал глава государства 24 ноября.

Тут нужно обозначить факт четвёртый: Владимир Путин сделал прививку 23 марта. При этом шестимесячный срок принято отсчитывать с момента введения первой дозы. Но как раз 29 сентября, через полгода после укола, он заявлял о «высоком титре антител». А уже в ноябре – менее, чем за месяц! – всё упало.

Ну и факт пятый. Уникальный. Сначала упавшие антитела потребовали дозу «Спутника Лайт». Что является одной из стандартных практик. Но потом человек, для доступа к которому – на «социальной дистанции», да – приходится отсидеть двухнедельный карантин даже после той самой «вакцинации», а затем ещё и пройти антиковидный «санитарный тоннель», вдруг… испытал на себе ещё одну вакцину. Экспериментальную – разрешения МЗ РФ на её применения пока не выдано. Спонтанно – прямо во время встречи с замдиректора Центра им. Гамалеи, разработчиком «Спутника V» Денисом Логуновым. И внезапно – ФСО позволила учёному пронести на встречу с главой государства флакон то ли с порошком, то ли со спреем, более того, разрешила ему впрыснуть неизвестно что прямо в нос президента.

Как говорится, охотно верим…

Короче, ослабление ментальных функций налицо. Связано ли оно с перенесённым ковидом, с другими «страшными диагнозами», которые ставили президенту досужие эксперты, либо является следствием возрастных изменений в сером веществе – Бог весть…

Но именно это и тревожит. Дело не в том, некто даже и в сенильной деменции сохраняет право отдать приказ о ядерном ударе – тут есть механизмы «защиты от дурака». Проблема в том, что никто из ближнего круга во власти не допускает и мысли о «деменции» вождя. И верит в его чудо-способности, в его тефлон…

А вы верите?

View Poll: Вопрос веры

—