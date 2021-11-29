 

Мнение: Власть народа

29.11.2021, 3:46, Разное
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А кто вообще сказал, что народ не любит намордники – в широком смысле?

“Швейцарцы сегодня на референдуме одобрили дополнительные меры правительства по борьбе с коронавирусом. В том числе и прививочные сертификаты. 62% за, 38% против.
В июне швейцарцы уже одобрили на референдуме право правительства вводить локдауны – 60% на 40%”.

Демократия! Путин слушает – и “ну если все равно ведь одобрят – зачем еще какие-то референдумы?”

Источник: Размышления вольного социолога



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