Мнение: Концепция Ахметова

Концепция Ахметова

После того, как Зеленский обвинил Ахметова в подготовке государственного переворота 1-2 декабря 2021 года (как реакция на обвинения Ляшко в адрес Зеленского в связи с подготовкой военного положения 1 декабря), прогнозируемо начались контролируемые утечки компромата против Зеленского через СМИ и окружение Ахметова.

Сам Ахметов ограничился простыми заявлениями о том, что все обвинения со стороны Зеленского являются полным враньем, предоставив вопросы рутины информационной войны своим миньонам. Поэтому практически сразу появилось обоснование произошедшей «размолвки» между Ахметовым и Зеленским – Зеленский и его окружение хотели отжать у Ахметова его телеканалы, которые Ахметов Зеленскому отдавать отказался. Каналы были нужны Зеленскому и его окружению для обеспечения избрания Зеленского на 2-й срок, так как собственного медийного ресурса у Зеленского практически нет, а ресурсов Коломойского и Пинчука недостаточно. Порошенко и его каналы Зеленского, понятное дело, поддерживать не будут, каналы Медведчука просто закрыты.

По сути, Ахметов был единственным потенциальным владельцем крупных телеканалов, с которым можно было попробовать договориться, но, как утверждают источники из окружения Ахметова, вместо попытки договориться Ахметову фактически выставили ультиматум с требованием просто отдать телеканалы под управление окружения Зеленского. С учетом криминальной карьеры самого Ахметова, это можно трактовать лишь как попытку «отжать по беспределу».

Естественно, что Ахметов ничего отдавать не собирался и не собирается, поэтому на угрозы он отреагировал активизацией информационной кампании против шайки Зеленского и сколачиванием своеобразной коалиции, куда собирают различных персонажей, оставшихся от режима Порошенко или отколовшихся от Зеленского. Им, собственно, и предстоит выступать спикерами идущей кампании, используя для этого телеканалы и интернет-СМИ, принадлежащие Ахметову. При этом особо не скрывается, что основная ставка будет делаться на бывшего спикера Верховной Рады Разумкова, которого открыто позиционируют как «адекватную замену Зеленскому».

Фактически, именно руками Ахметова активируется тема потенциального сменщика Зеленского, так как до недавнего времени Зеленского подавали как безальтернативную фигуру на фоне персонажей с огромным антирейтингом. А теперь, по мере роста антирейтинга самого Зеленского, существенная часть украинских медиа открыто формируют образ альтернативы, хотя, по замыслу окружения Зеленского, эти же самые каналы и многие из персонажей, которые на них сейчас поливают Зеленского, должны были работать над тем, чтобы убеждать «мудрых украинцев», что Зеленский — это то, что нужно Украине.

Разумеется, Ахметов держит в голове историю с конфликтом Порошенко и Коломойского, где США открыто поддержали Порошенко, который фактически отжимал у Комолойского «Укрнафту» и «Приватбанк». И в теории, в рамках внесудебных и незаконных решений Зеленский через СНБО может попробовать закрыть или отобрать контроль над телеканалами Ахметова, а также поднять вопрос о национализации или экспроприации части предприятий энергосектора, которые принадлежат Ахметову.

Поводами для этого могут выступить:

– Уже выдвинутые обвинения в подготовке переворота и потенциальные контакты людей Ахметова с ФСБ, при этом в приведении доказательств никто себя особо утруждать не будет;

– Энергетический кризис и перебои с электроснабжение городов, в чем могут обвинить как Ахметова и ДТЭК, так и связанного с Ахметовым премьер-министра Шмыгаля;

– Реализация закона о «деолигархизации», в рамках которого окружение Зеленского может произвольно переводить «ответственных бизнесменов» в статус «олигархов» для давления на последних.

Соответственно, в заявлениях Зеленского завуалированно звучат угрозы о последствиях, если он не подчинится, где Ахметову дают возможность капитулировать, а через социальные сети уже вовсю разгоняют тезисы о том, что на самом деле Ахметов всегда был связан с Россией и что он самый плохой украинский олигарх, хотя еще несколько месяцев назад эти темы фактически находились в стоп-листе, так как СМИ Ахметова открыто поддерживали Зеленского, а сам Ахметов отлично наживался на той политике (включая «зеленую энергетику»), которую проводили Зеленский и его окружение. Фактически, именно благодаря реализации контроля над энергетикой Украины, Ахметов при Зеленском полностью покрыл все убытки, которые он понес в результате войны на Донбассе.

Теперь же «Океания снова воюет с Остазией», что, конечно, является типичной ситуацией для Украины, где одни олигархические группировки, контролирующие власть, сменяют другие, формируя недолговечные и быстро меняющиеся коалиции. Фактически, сейчас мы наблюдаем распад существовавшей в 2019-2021 года коалиции олигархов, поддерживающих Зеленского, с группой Ахметова.

Основные причины этого распада, как и во всех предшествующих случаях – желание одних олигархических группировок, используя захваченные гос. структуры, ободрать или подмять под себя конкурирующие олигархические группировки. При Януковиче это привело к поддержке Евромайдана большинством украинских олигархов. При Порошенко это привело к тому, что большая часть олигархов выступала против него, либо поддерживая Зеленского, либо отказывая в поддержке Порошенко. Коломойский, который фактически профинансировал избрание Зеленского, сейчас идет по схожей спирали.

В этом, собственно, проблема всей украинской олигархической модели, которая если и поменялась со времен Януковича, то разве что в вопросе окончательного подчинения внешнему контуру управления, с отказом даже от минимальных попыток за счет многовекторности сохранять частичную субъектность. Поэтому одна и та же история повторяется снова и снова.

Ахметов, разумеется, рассчитывает, что данное колесо генотьбы сработает и на этот раз и Зеленский повторит судьбу своих предшественников, а Ахметов будет в числе победителей очередного раунда и бенефициаров очередного передела олигархических и государственных активов. Поэтому уже сейчас он обещает различных перебежчикам и сбитым летчикам, что следующий цикл будет политически его, а те, кто примкнет к нему, также получат свою долю пирога. Отсюда и потянувшиеся беглецы от Зеленского на каналы Ахметова, где им надо показать свою «новую лояльность» и «разрыв с прошлым» через обличение прежних нанимателей.

Вложения Ахметова в эту публику призваны обеспечить дальнейший обвал рейтинга Зеленского и распад формально существующего большинства «Слуги Народа» в Верховной Раде Украины, а также защиту от попыток отжать у него бизнес и каналы. Ключевым фактором этой схемы остается отношение США к этому конфликту и уровень поддержки, который может быть оказан или не оказан Зеленскому. С учетом финансового давления на Коломойского и утечек компромата на Зеленского в западных СМИ и НКО, связанных с Соросом, на Украине уже многие начинают подозревать, что США не окажут Зеленскому и Коломойскому той поддержки, которую оказали в 2015-м году.

Хотя, на деле Вашингтон может очень быстро прекратить «праздник непослушания», если, скажем, посольство США на Украине заявит, что «США обеспокоены попытками олигархических групп подорвать стабильность на Украине и их компрометирующими контактами с Россией». Для Ахметова это было бы «черной меткой», а для многих из тех, кто сейчас ошивается на его каналах, поводом бежать от Ахметова как от прокаженного. Но пока что таких комментариев со стороны США нет, поэтому это и трактуется как некое молчаливое согласие на замену Зеленского новым «проверенным кандидатом», которого сейчас и конструируют из Разумкова при активной поддержке Ахметова.

Специально для ИА АСД

https://asd.news/articles/ukraina/kontseptsiya-akhmetova/ – цинк

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