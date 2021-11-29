У прибывших в Нидерланды из ЮАР обнаружили омикрон-штамм

По меньшей мере у 13 человек, прибывших в Нидерланды из ЮАР, обнаружен Омикрон-штамм коронавируса, сообщил Национальный институт здравоохранения и окружающей среды.

На данный момент взятые образцы еще тестируются, передает ТАСС.

В Нидерланды 26 ноября прибыли два рейса из Южно-Африканской Республики. Из-за распространения в этой стране нового штамма коронавируса власти приняли решение протестировать всех 624 пассажиров. У 61 из них был выявлен коронавирус.

В воскресенье в Роспотребнадзоре заявили, что на сегодняшний день новый штамм коронавируса «омикрон» в России не обнаружен. До этого стало известно, что британские медики выразили сомнения в опасности нового штамма коронавируса «омикрон».

Посольство РФ в ЮАР из-за распространения омикрон-штамма рекомендует россиянам, находящимся в стране, прибывшим на отдых или совершающим кратковременные поездки, сохранять спокойствие и в случае необходимости покинуть территорию государства на юге Африки.

Напомним, в четверг стало известно, что в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. ВОЗ классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство». Сообщалось, что ЮАР намерена делиться с агентствами биобезопасности других стран образцами нового штамма «омикрон». В Европе заявили о высокой степени риска нового штамма COVID-19. Глава WMA сравнил по опасности штамм COVID «омикрон» с вирусом Эбола.

В связи с распространением нового штамма коронавируса США и ЕС ограничили въезд из ряда стран Африки. Позже въезд из ряда стран Африки запретили также власти Турции и ОАЭ. В субботу стало известно, что штамм добрался до Германии и Чехии.