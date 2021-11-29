 

Стало известно о проведении испытаний собранного с нуля ракетоносца Ту-160М

29.11.2021, 3:34, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаСобранный с нуля стратегический ракетоносец Ту-160М впервые совершит пробежку по взлетно-посадочной полосе на Казанском авиационном заводе им. С. П. Горбунова (филиал ПАО «Туполев») в декабре 2021 года, сообщил ТАСС источник в авиастроительной отрасли.

«Самолет стоит в ангаре готовый, заправленный. До конца года однозначно Ту-160М совершит пробежку по взлетно-посадочной полосе. Полета не планируется», – рассказал он ТАСС.

По его словам, дата испытаний нового ракетоносца «плавающая» и зависит от руководства, которое будет на мероприятии.

В марте модернизированный ракетоносец Ту-160М с новыми двигателями перелетел из Казанского авиазавода на летно-испытательную базу ПАО «Туполев» в подмосковном городе Жуковский.



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