Какая стрижка или прическа подойдет для квадратной формы лица: несколько трендовых вариантов

От стрижки зависит то, как будут выглядеть волосы и лицо в целом. С помощью простой подборки можно быстрее определиться с результатом и найти что-то интересное для себя. Подборка причесок для квадратного типа лица предлагает разные варианты.

Прически на каждый день

Стрижка до плеч с ровным срезом и без челки хорошо сужает лоб и делает лицо более овальным и вытянутым.

Это отличный вариант для густых и плотных прядей. Боб с ровным срезом также подойдет обладательницам квадратного лица. Срез хорошо подчеркивает линию подбородка, но при этом не заостряет ее.

Визуально такая стрижка еще и добавляет пышности прядям. А вот пикси с удлиненной челкой набок подойдет тем, кто хочет подчеркнуть красивые скулы и форму лица. Она полностью открыта, поэтому хорошо омолаживает образ.

Для любительниц пышных прядей также подойдет удлиненный боб с челкой, которую можно укладывать по-разному.

Стильный выбор

Кудряшки можно уложить в кефаль. Неровный срез здесь добавит объемности, а челка в завитках сделает образ еще более нежным.

На прямых волосах кефаль смотрится эффектно, особенно в сочетании с густой челкой. Акцент смещается на чувственную зону губ, а щеки кажутся не такими ярко выраженными.

Кстати, такую стрижку очень легко собрать в пышный пучок, заколов челку невидимками.

Такую стрижку часто выбирают женщины, которые не любят много времени тратить на укладку и делают свой выбор в пользу практичности и простоты. Стрижка до плеч с прямым срезом и такой же длинной челкой хорошо скрывает не только недостатки лба, но и маскирует бока и скрывает скулы. Это отличный выбор для тех, кто борется со своей формой лица.

А вот длинные волосы можно остричь с неровным многослойным срезом и не делать челки. Тогда пряди будут плотными и густыми. Это отличный выбор для девушек, которые любят играть с локонами и укладывать волосы в разные прически.