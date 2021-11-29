Pfizer адаптирует свою вакцину к штамму коронавируса “Омикрон”, если он окажется опасным – глава Еврокомиссии

“Мы должны принимать меры предосторожности. В первую очередь наивысшим приоритетом является вакцинация и использование бустерных доз, насколько это возможно, потому что такое усиление вакцинации повышает уровень антител и стимулирует клетки памяти к вирусам COVID. Мы также должны соблюдать простые защитные меры гигиены и социальную дистанцию, носить маски, поскольку, независимо от того, что из себя представляет [новый] штамм, эти меры всегда эффективны”, – сказала фон дер Ляйен.

По ее словам, летом Еврокомиссия заключила третий контракт с Biontech/Pfizer на 1,8 млрд доз вакцин против коронавируса.

Согласно документу, производитель должен адаптировать свою вакцину к новому штамму коронавируса “Омикрон” в течение 100 дней, если его повышенная опасность будет доказана, отметила фон дер Ляйен.

ВИДЕОВидео: NATO News / YouTube

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 28 ноября в мире подтвердили почти 261,1 млн случаев коронавирусной инфекции COVID-19, умерло почти 5,2 млн человек.

В ЮАР 22 ноября обнаружили новый вариант коронавируса B.1.1.529, имеющий большое количество мутаций, вызывающих беспокойство. ВОЗ присвоила ему название “Омикрон”.

В ВОЗ отмечают, что предварительные данные свидетельствуют о повышенном риске повторного заражения этим вариантом по сравнению с другими.

О разработке варианта вакцины, способной противостоять штамму коронавируса “Омикрон” заявили в американской компании Moderna.

Разработчик препарата против коронавируса AstraZeneca не считает, что из-за южноафриканского варианта произойдет “перезапуск пандемии” среди вакцинированного населения.

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