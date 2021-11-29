РПЛ пообещала провести расследование задержаний фанатов ЦСКА после матча с «Зенитом»

Российская премьер-лига (РПЛ) по итогам событий после матча 16-го тура чемпионата РФ по футболу между московским ЦСКА и санкт-петербургским «Зенитом», после которого прошли массовые задержания фанатов команды хозяев, проведет тщательное расследование сложившейся ситуации.

«Российская премьер-лига тщательно изучит инцидент после матча 16-го тура между ЦСКА и «Зенитом». Понимаем, что присутствие правоохранительных органов на стадионах по умолчанию направлено на обеспечение безопасности и пресечение противоправных действий, в том числе использование пиротехники. Однако вместе с тем считаем, что в случае с инцидентом меры, предпринятые полицией, очевидным образом нарушили комфорт и поставили под угрозу здоровье людей. С сожалением констатируем, что подобные события крайне негативно влияют не только на имидж РПЛ, но и всего российского футбола в целом», – цитирует заявление РПЛ РИА «Новости».

Сообщается, что «представители РПЛ сейчас находятся на арене и в контакте с компетентными органами делают все для скорейшего разрешения инцидента».

Центральный матч тура, который посетили около восьми тысяч человек, прошел в воскресенье в Москве и завершился со счетом 2:0 в пользу «Зенита». После финального свистка активной части болельщиков ЦСКА более часа не давали покинуть трибуну С. Возле входа на трибуну скопилось большое количество сотрудников ОМОНа. Фанатов стали сопровождать сначала на досмотр, а затем – в автозаки. В числе задержанных есть женщины и несовершеннолетние.

Ранее сообщалось, что полицейские доставили в территориальные отделы МВД ряд болельщиков после футбольного матча ЦСКА – «Зенит» на стадионе «ВЭБ-Арена» в Москве.