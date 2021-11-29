В Белом доме заявили, что ревакцинация защищает от омикрон-штамма

Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи сообщил американскому президенту Джо Байдену, что ревакцинация обеспечивает самую надежную защиту от омикрон-штамма нового коронавируса.

«Фаучи и члены группы Белого дома по борьбе с COVID проинформировали президента о последних событиях, связанных с омикрон-штаммом. Фаучи сообщил президенту, что, хотя потребуется еще около двух недель, чтобы получить более точную информацию о заразности, степени тяжести [вызываемого им заболевания] и других особенностях этого штамма, он продолжает считать, что существующие вакцины, по всей видимости, обеспечат определенную степень защиты от тяжелых случаев [омикрон-штамма] COVID. Фаучи также подтвердил, что ревакцинация полностью привитых людей обеспечивает самую надежную защиту от [вызванного омикрон-штаммом] COVID», – говорится в письменном заявлении Белого дома по итогам брифинга, который для главы государства провели Фаучи и члены правительственной группы по борьбе с COVID-19, передает ТАСС.

Напомним, в четверг стало известно, что в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. ВОЗ классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство».

В связи с распространением нового штамма коронавируса США и ЕС ограничили въезд из ряда стран Африки. Позже въезд из ряда стран Африки запретили также власти Турции и ОАЭ. В субботу стало известно, что штамм добрался до Германии и Чехии. РФ с 28 ноября из-за нового штамма коронавируса ограничит въезд иностранцев из Гонконга и нескольких стран юга Африки.

В РФ новый штамм коронавируса «омикрон» пока не обнаружен.