 

Вучич обвинил США в попытках выдавить Россию с газового рынка Европы

29.11.2021, 2:40, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаРоссию выдавливают с рынка природного газа, в то время как Европе не хватает 70 млрд кубических метров этого топлива, сообщил президент Сербии Александр Вучич в эфире TV Pink.

«У россиян есть проблема, о которой они не хотят говорить. А именно – их пытаются политически выдавить, хотя нет газа в Европе. 70 млрд кубометров газа не хватает Европе, 55 млрд предусмотрено для пропуска по «Северному потоку – 2». Но они его не запускают из-за давления США», – цитирует его РИА «Новости». 

По его словам, Сербии во время энергетического кризиса помогло завершенное строительство газопровода от Болгарии до Венгрии, по которому пошло топливо из «Турецкого потока».

«Мы построили магистральный газопровод протяженностью 402 километра, и он теперь есть у Сербии. Есть откуда получить газ… Когда он есть, можете вести переговоры о другой цене. Президенту Путину бескрайнее спасибо за то, что уважил интересы Сербии и дал (цену в 270 долларов) на шесть месяцев, потому что не может дать в долгосрочном договоре сейчас и с трудом даст в дальнейшем», – добавил Вучич.

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Публикация от ВЗГЛЯД.РУ (@vzglyad.ru)

Ранее сопредседатель партии «Союз 90/Зеленые» Роберт Хабек, кандидат на пост главы Минэкономики Германии выступил с критикой «Северного потока – 2». В тот же день президент Украины Владимир Зеленский назвал проект «Северный поток – 2» трагедией для страны, призвав ЕС и США обеспечить энергетическую безопасность Украины.

Напомним, РФ и Сербия договорились о цене газа на полгода – 270 долларов за тысячу кубометров.



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