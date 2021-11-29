 

Врач из ЮАР назвала симптомы штамма коронавируса “Омикрон”

29.11.2021, 2:22, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

По словам Кутзи, пациенты, среди которых были молодые люди разного происхождения и этнической принадлежности, жаловались на сильное чувство усталости. Кроме того, у шестилетнего ребенка зафиксировали учащенный пульс и высокую температуру.

Кутзи отметила, что у заболевших не наблюдалась потеря вкуса или обоняния.

По словам врача, среди ее пациентов около 20 человек сообщили о подобных симптомах нового варианта коронавируса – это были здоровые мужчины, которые были “очень уставшими”, около половины из них не были вакцинированы от COVID-19.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 28 ноября в мире подтвердили почти 261,1 млн случаев коронавирусной инфекции COVID-19, умерло почти 5,2 млн человек.

В ЮАР 22 ноября обнаружили новый вариант коронавируса B.1.1.529, имеющий большое количество мутаций, вызывающих беспокойство. ВОЗ присвоила ему название “Омикрон”.

В ВОЗ отмечают, что предварительные данные свидетельствуют о повышенном риске повторного заражения этим вариантом по сравнению с другими.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.07 / Африканский континент распадается на две части – ученые

05.12 / Дегтярев стал на день волонтером в рамках акции «Мы вместе»

09.02 / Эксперт: Роскомнадзор получит эффективный рычаг воздействия на зарубежные IT-платформы

21.03 / Россия обвинила Великобританию в нарушении соглашений по ядерному оружию

10.09 / Кулеба предсказал «чрезвычайно сложный» разговор Путина и Зеленского

23.02 / Данилюк: Появились основания надеяться, что Коломойский будет осужден в Украине

06.01 / “Ты кость в моем позвоночнике”. Бейонсе показала архивное фото своей мамы

17.02 / США подтвердили готовность ввести санкции против «Северного потока – 2»

12.01 / “Добро пожаловать в Brexit”. Таможня Нидерландов начала изымать у британских водителей бутерброды

03.10 / Mercedes-Benz представил новый внедорожник G-Class для военных

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика