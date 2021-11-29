Эксперты напомнили, что делать в случае потери смартфона

В смартфоне современного человека содержится столько важной информации, сто потеря мобильного гаджета может обернуться настоящей катастрофой для его владельца. Что же делать, если драгоценный гаджет действительно пропал?

Эксперт по кибербезопасности Алексей Верещагин жал по этому поводу несколько дельных советов.

Постарайтесь восстановить всю цепочку событий, в процессе которой смартфон куда-то подевался. Не исключено, что вы вспомните, где его сами оставили. Обратите внимание на два важных момента: с кем вы встречались, кто находился рядом, вы также когда вы в последний раз использовали мобильный телефон. Используйте связанные со смартфоном гаджеты, чтобы обнаружит место положения аппарата. Возможно, таким образом, удастся восстановить хотя бы часть информации.