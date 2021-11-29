 

В ВОЗ пока не обладают информацией о том, что штамм коронавируса “Омикрон” опаснее “Дельты”

29.11.2021, 1:32, Новости дня
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“Пока неясно, вызывает ли “Омикрон” более тяжелое течение заболевания по сравнению с инфекциями с другими вариантами, включая штамм “Дельта”. Предварительные данные свидетельствуют о том, что в Южной Африке растет число госпитализаций, но это может быть связано с увеличением общего числа инфицированных людей, а не в результате конкретной инфекции, вызванной “Омикроном”, – отметили в организации.

Эксперты также завили, что у них нет информации, которая позволяет предположить, что симптомы, связанные с новым штаммом, отличаются от симптомов, которые вызывают другие штаммы коронавируса.

Штамм был выявлен у студентов, у молодых людей COVID-19, как правило, проходит в легкой форме.

“Для понимания степени тяжести варианта “Омикрон” потребуется от нескольких дней до нескольких недель. Все варианты COVID-19, включая вариант “Дельта”, который является доминирующим во всем мире, могут вызвать тяжелое заболевание или смерть”, – уточнили в ВОЗ.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным ВОЗ, сейчас в мире циркулируют четыре варианта коронавируса, вызывающие озабоченность: “Альфа”, “Бета”, “Гамма” и “Дельта”. Доминирующим в мире считается “Дельта” из-за высокой способности передаваться от человека к человеку.

По состоянию на 28 ноября в мире подтвердили почти 261,1 млн случаев коронавирусной инфекции COVID-19, умерло почти 5,2 млн человек.

В ЮАР 22 ноября обнаружили новый вариант коронавируса B.1.1.529, имеющий большое количество мутаций, вызывающих беспокойство. ВОЗ присвоила ему название “Омикрон”.

В ВОЗ 26 ноября отмечали, что предварительные данные свидетельствуют о повышенном риске повторного заражения этим вариантом по сравнению с другими.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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