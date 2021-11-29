 

Столтенберг назвал “необъяснимым и неоправданным” наращивание войск РФ вблизи Украины

29.11.2021, 1:32, Новости дня
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“Мы также обсудили необъяснимое и неоправданное наращивание российской военной мощи вблизи Украины. Мы призываем Россию к прозрачности, снижению напряженности и деэскалации”, – сказал Столтенберг.

По его словам, НАТО “сохраняет бдительность”.

“Мы готовы защищать всех союзников. И мы продолжим оказывать нашему партнеру Украине политическую и практическую поддержку”, – отметил генсек Альянса.

По мнению Кариньша, Евросоюз и НАТО должны дать РФ сигнал, что в случае эскалации на границе с Украиной будут “очень четкие последствия”.

ВИДЕОВидео: NATO News / YouTube
Контекст:

30 октября 2021 года американская газета The Washington Post написала, что Россия возобновила наращивание численности своих войск у границы с Украиной и это вызывает беспокойство у высокопоставленных лиц в США и Евросоюзе. 1 ноября издание Politico опубликовало спутниковые фото, отметив, что на них видна военная техника, которую РФ якобы стянула к границам Украины. В Кремле не стали комментировать публикацию Politico.

В Главном управлении разведки (ГУР) Минобороны Украины сообщили 2 ноября, что каких-либо изменений на границе с РФ не произошло.

6 ноября канал CNN сообщил, ссылаясь на свои источники, что директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс приезжал в Москву из-за наращивания российских войск у границы Украины. 8 ноября Bloomberg со ссылкой на данные военно-разведывательной компании Janes написало, что Россия перебрасывает танки к украинской границе.

10 ноября США предупредили власти России о потенциальных негативных последствиях любой возрастающей угрозы безопасности Украины из-за “необычной военной активности” РФ вблизи украинской границы. В Пентагоне призвали Россию объяснить концентрацию войск вблизи Украины.

18 ноября начальник ГУР Кирилл Буданов говорил, что Россия ведет масштабную спецоперацию против Украины по дестабилизации ситуации как внутри страны, так и за ее пределами. Накопление войск РФ возле границы Украины “будет продолжаться и выйдет на пик приблизительно в конце января”, подчеркнул он.

21 ноября Буданов сообщил, что РФ готовится к нападению на Украину в конце января или начале февраля, вблизи границы между странами сосредоточено около 92 тыс. российских военнослужащих.

23 ноября пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что “Россия не собирается ни на кого нападать и не вынашивает никаких агрессивных планов”, и обвинил Киев в подготовке к агрессии “против “ЛНР” и “ДНР”. В МИД Украины опровергли дезинформацию РФ о якобы подготовке к военному нападению на Донбассе.

The New York Times писала 25 ноября, что администрация президента США Джо Байдена сосредоточена на дипломатических каналах, чтобы сдержать и отговорить Путина от вторжения РФ в Украину. Это в конечном итоге может включать вторую личную встречу между Байденом и Путиным.

Столтенберг, комментируя накопление войск РФ возле границы Украины, говорил в интервью Welt am Sonntag, что Россия и раньше применяла насилие против соседей, поэтому в НАТО не могут считать, что это просто блеф.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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