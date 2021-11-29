 

В Кремле выразили надежду на переговоры Путина и Байдена до конца года

29.11.2021, 1:28, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаПока нет подвижек по переговорам президента РФ Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом, однако Кремль надеется, что они состоятся до конца года, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Нет, по-прежнему дата не определена. (…) «Мы надеемся, что до конца года это общение сможет состояться», – передает его слова ТАСС.

Песков добавил, что скорее всего переговоры состоятся в формате видеоконференции.

Напомним, секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев выразил мнение, что следующие переговоры президентов РФ и США могут состояться в 2021 году. Он выразил надежду, что сроки новых контактов на высшем уровне не будут затягиваться.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что внешнеполитическое ведомство занимается основательной подготовкой встречи президентов РФ и США.



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