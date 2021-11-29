 

Ученые рассказали, почему спутник Юпитера Ио выглядит как золотая планета

29.11.2021, 1:00, Новости дня
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Один из спутников Юпитера, Ио, выглядит как ярко-желтая планета. Можно подумать, что данный спутник состоит из чистого золота.

Недавно качественный снимок поверхности Ио прислал космический аппарат «Галилео». Он сделан именно в том спектре, который воспринимает человеческий глаз. И поверхность небесного тела действительно выглядит ярко-желтой, подтверждают ученые.

Однако причиной вовсе не является наличие золота на спутнике Юпитера. Желтый цвет – результат большого количества серы, выброшенной на поверхность в результате вулканической активности. Кстати, выбросы из недр Ио провоцирует огромная гравитация Юпитера, вокруг которого вращается Ио. Также отмечается сильный нагрев внутренней части небесного тела.



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