Ученые рассказали, почему спутник Юпитера Ио выглядит как золотая планета

Один из спутников Юпитера, Ио, выглядит как ярко-желтая планета. Можно подумать, что данный спутник состоит из чистого золота.

Недавно качественный снимок поверхности Ио прислал космический аппарат «Галилео». Он сделан именно в том спектре, который воспринимает человеческий глаз. И поверхность небесного тела действительно выглядит ярко-желтой, подтверждают ученые.

Однако причиной вовсе не является наличие золота на спутнике Юпитера. Желтый цвет – результат большого количества серы, выброшенной на поверхность в результате вулканической активности. Кстати, выбросы из недр Ио провоцирует огромная гравитация Юпитера, вокруг которого вращается Ио. Также отмечается сильный нагрев внутренней части небесного тела.