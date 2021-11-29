 

При помощи искусственного интеллекта открыто уже более 300 ранее неизвестных планет

29.11.2021, 1:00, Новости дня
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Применение искусственного интеллекта помогает астрономам быстрее анализировать полученную при помощи телескопов информацию и делать новые научные открытия.

В частности, уже более трех сотен планет далеко за пределами Солнечной системы открыто при помощи ИИ. Всего же только данные телескопа Kepler позволили найти в космосе 366 планет, на которых потенциально может развиваться флора и фауна.

По словам ученых, на сегодня известно около пяти тысяч экзопланет. Каждое такое открытие делают, фиксируя затемнение звезды в момент прохождения перед ней планеты. Это гораздо удобнее делать, используя специальные алгоритмы искусственного интеллекта. Ученые рассчитывают, что новые технологии помогут в будущем проводить тщательные исследования разных участков глубокого космоса.



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