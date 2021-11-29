 

Лунную пыль назвали опасной для человека

29.11.2021, 0:06, Новости дня
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Исследования показывают, что лунная пыль является весьма токсичной субстанцией для организма человека. Сам по себе этот факт создает дополнительные и очень серьезные трудности для будущей колонизации Луны, говорят эксперты.

Проблема еще в том, что на Луне нет атмосферы, а толстый слой пыли покрывает поверхность всего небесного тела.

Лунная пыль оказалась в распоряжении ученых давно, еще во время полетов в рамках миссии «Аполлон». С тех пор ее тщательно исследуют в нью-йоркском университете. Доказано, что при соприкосновении с лунной пылью в живых тканях погибает до 90% клеток. Кроме того, лунная пыль опасна для техники из-за своей необычайной абразивности. Из-за отсутствия атмосферы частицы не шлифуются, а остаются с чрезвычайно острыми краями.



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